Crise en Afghanistan – «J’ai pleuré en voyant les talibans reprendre la capitale!» Alors que leur pays a sombré dans la dictature talibane en quelques jours seulement, cinq Afghans de Suisse romande témoignent de leur vécu. Julien Culet , Andrés Allemand Smaller

Rohina Samim, a grandi en Suisse mais est retournée plusieurs fois en Afghanistan et a créé une association pour aider les femmes afghanes. Darrin Vanselow/Le Matin Dimanche

Le monde entier a suivi avec stupeur les événements qui se sont déroulés en Afghanistan mais, pour ceux qui en sont originaires et ont souvent encore des proches sur place, c’est l’effroi et l’impuissance qui dominent. En Suisse, avec les réseaux sociaux et les médias, ils n’ont que peu dormi depuis la prise très rapide du pouvoir par les talibans. Entre tristesse, colère et inquiétude, ces cinq Romands de nationalité afghane témoignent de leur parcours et donnent leur sentiment vis-à-vis d’une situation des plus incertaines. Car si les talibans assurent avoir changé, ceux qui sont partis croient peu à leurs promesses.