Interview de Jennifer Aniston – «J’ai repris ma carrière en main» L’inoubliable Rachel de «Friends», qui revient sur la RTS et dont un épisode anniversaire est en préparation, s’affirme dans un tout autre registre, en journaliste star dans la série «The Morning Show». Henri Arnaud

Dans «The Morning Show», Jennifer Aniston est la journaliste star d’une matinale télé. Un portrait sans concession d’un univers impitoyable. Apple TV+

Pour tous les amateurs de «Friends», Jennifer Aniston est Rachel Green, sexy et rigolote. Elle est aussi celle des six comédiens principaux de la série qui a le mieux réussi depuis l’arrêt du feuilleton en 2004. Mais qui se souvient de ses rôles dramatiques dans «Dérapage», «The Good Girl» ou «Cake», films passés inaperçus? Après «Friends», elle n’a attiré les foules qu’avec des comédies romantiques comme «Marley et moi» ou «Bruce tout-puissant».