Nouvelles accusations contre PPDA – «J’ai suivi Poivre, bêtement, comme une bête qui va à l’abattoir» Les témoignages de femmes accusant l’ancienne star du «20 h» de TF1 d’agression sexuelle et de viol se multiplient. Yannick Van Der Schueren

Le journal «Libération» livre trois nouveaux témoignages mettant en cause le présentateur vedette de TF1 Patrick Poivre-d’Avror pour des faits d’agressions sexuelles et de viols. AFP

Trois de plus. Un mois après la prise de parole de huit femmes dans «Libération» mettant en cause l’ancien présentateur vedette de TF1 Patrick Poivre-d’Arvor, le quotidien livre ce mercredi trois nouveaux récits accusant le journaliste d’agressions sexuelles et de viols. «L’un d’eux, non prescrit, pourrait entraîner des poursuites judiciaires», précise le journal français.

Relation sexuelle «non souhaitée»

C’est en lisant les précédents récits que la romancière de 46 ans Amandine Cornette de Saint Cyr – qui n’a pas porté plainte – a décidé de se manifester. Elle explique avoir rencontré PPDA une première fois en mai 2007 lors de son émission littéraire «Vol de Nuit», pour la parution d’un de ses livres. Elle évoque des «questions intrusives posées à la suite de l’émission».

«J’ai été rabaissée et humiliée.» Amandine Cornette de Saint Cyr, romancière

Elle le recroise ensuite au Festival de Cannes en 2009. Même cinéma, mais les choses vont plus loin. Le journaliste lui aurait demandé de monter dans sa chambre d’hôtel et se serait alors jeté sur elle. «J’ai été rabaissée et humiliée», décrit celle qui ne parle toutefois pas d’un viol, mais d’une relation sexuelle «inattendue» et «non souhaitée». Des faits qui ne sont pas couverts par la prescription, explique «Libération», et qui «pourraient entraîner des poursuites judiciaires contre le journaliste» si elle décidait de porter plainte.

«J’ai le sentiment de me liquéfier»

Laure Eude rapporte des faits similaires survenus à Cannes en 1985 alors qu’elle avait 23 ans. Invitée par le présentateur pour discuter de son avenir professionnel, la jeune stagiaire au bureau de presse du festival était «ravie de l’aubaine. C’était Cannes, le lieu où l’on rencontre aisément des personnes inaccessibles», raconte-t-elle. La jeune femme s’apprêtait «à prendre un verre avec PPDA et un ministre à la terrasse du Martinez!» C’était sans compter un détour par la chambre du présentateur. «J’ai suivi Poivre, bêtement, comme une bête qui va à l’abattoir.»

«J’ai le sentiment de me liquéfier pendant qu’il me pénètre sans préservatif. Mon corps est là, et je suis ailleurs.» Laure Eude, stagiaire au bureau de presse du Festival de Cannes en 1985

La pièce fermée à double tour, il «sort son sexe», explique celle qui s’attendait à parler de son stage à la télévision. Quelques fractions de seconde plus tard, PPDA se jette sur elle. «J’ai le sentiment de me liquéfier pendant qu’il me pénètre sans préservatif. Mon corps est là, et je suis ailleurs.» Elle se confiera à une amie, et à la responsable du bureau de presse du festival, qui ne réagira pas. Découragée, elle ne portera pas plainte, on lui dit que le présentateur était «très protégé».

«Ces nouveaux témoignages viennent s’ajouter à ceux des 23 femmes ayant déjà été auditionnées par la police» au cours d’une enquête préliminaire visant PPDA, classée sans suite en juin. AFP

«Il pourrait être mon père»

Le dernier témoignage est celui d’une hôtesse d’accueil du Club Med de Valmorel, en Savoie, qui préfère garder l’anonymat. Elle accuse PPDA de l’avoir embrassée de force en 2013, quand elle avait 23 ans. Le présentateur lui aurait demandé si elle avait de l’attirance pour lui, ce à quoi elle explique avoir «répondu poliment» «qu’il pourrait être mon père».

Alors qu’ils montent tous les deux dans l’ascenseur, il l’aurait embrassée par «surprise», avant qu’elle ne le repousse et prétexte devoir rejoindre des amis. La victime a porté plainte pour agression sexuelle.

Contactée par «Libération» et par l’AFP sur ces différents faits, l’avocate du présentateur, Jacqueline Laffont, n’a pas répondu aux sollicitations.

Ces deux dernières plaintes dénoncent des faits prescrits. Ces femmes «déposent plainte par solidarité avec les autres» ayant témoigné contre l’ex-présentateur «pour ne pas laisser dire que ce sont des menteuses», a expliqué leur avocate, Laure Heinich, à l’AFP, précisant que ces deux victimes ne se connaissaient pas. Elles n’avaient pas osé porter plainte à l’époque «en raison de la stature de l’agresseur qu’elles imaginaient protégé», a-t-elle ajouté.

Yannick Van der Schueren est journaliste à la rubrique internationale depuis 2008. Auparavant elle était journaliste indépendante, en presse écrite et en radio. Prix Ella Maillart 2007 pour ses reportages en Tchétchénie, en Afghanistan, en Irak et en Biélorussie. Plus d'infos

