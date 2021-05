Loisirs aquatiques – J’ai surfé la vague artificielle de Sion Un centre de surf à 20 millions de francs a ouvert ses portes samedi dans la plaine du Rhône. Récit de débutant. Patrick Monay

Petites ou grandes vagues, il y en a pour tous les niveaux, du parfait novice au pro habitué aux déferlantes de Biarritz ou d’Hawaï.

Louis Dasselborne

La première épreuve, c’est de revêtir la combinaison intégrale qu’on vous fournit à l’entrée. Il faut se contorsionner pour se couvrir de l’épais vêtement, qui colle à la peau dès le passage des chevilles. Il fait rapidement chaud dans la petite cabine du vestiaire de l’Aïala Bay. «Ce modèle se zippe dans le dos, avec la lanière», m’a dit l’employée à l’accueil. Ouf, je l’ai enfilée du bon côté. Juste les chaussons néoprène à mettre, et je peux y aller.

Scott, l’un de vingt «surf coachs» de la nouvelle attraction valaisanne, prend en charge notre groupe de débutants. Casquette, cheveux longs, teint hâlé, il a la dégaine de l’emploi et la bonne humeur communicative. «Vous aurez droit aux vagues les plus faciles, nous promet-il. On les appelle Waïkiki, elles font 50 cm de haut.» Il flotte comme un air de vacances autour du bassin, planté entre l’autoroute A9 et le domaine arborisé des îles, à Sion.