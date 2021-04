Santé au quotidien – J’ai testé: 10’000 pas par jour pendant un an Selon les recommandations de l’OMS, il faudrait marcher entre 7 et 10 km par jour, selon les individus, pour se maintenir en forme. Ce qui semble facile sur une semaine ou un mois l’est beaucoup moins à long terme. On a essayé. Pierre-Alain Schlosser

Marcher, à l’instar de ce groupe, est le meilleur moyen de diminuer les risques de maladies chroniques. Getty Images/iStockphoto

Marcher 10’000 pas lors d’une balade dominicale: rien de plus facile. Idem lorsque l’on travaille à l’extérieur ou dans l’alimentation. Mais la donne est différente quand on est employé dans le secteur tertiaire. Car mine de rien, 10’000 pas représentent entre 7 et 10 km, en fonction des individus.

Lorsque l’OMS préconise de parcourir une telle distance chaque jour, on se demande si la recommandation est réaliste à long terme. La réponse est non. Une étude montre que 75% des Français n’y parviennent pas. Ces données ne doivent pas être fondamentalement différentes de ce côté du Jura. Alors, pour voir s’il est possible d’y arriver, j’ai tenté le coup. Le défi? Passer au moins 366 jours de suite (2020 était bissextile) sans descendre sous de la jauge à cinq chiffres.