C’est votre histoire – «J’ai tissé ma vie entre Normandie et Valais» Stélina est venue faire une saison de restauration puis n’est jamais repartie. Parcours d’une créatrice éthique qui puise son inspiration dans ses voyages, comme en Suisse. Juliane Monnin

«Depuis une dizaine d’années, j’alterne jobs saisonniers et créatifs. Mon cœur a toujours été tiraillé entre vivre au jour le jour, voyager et créer.» – Stélina Corinne Sporrer

Originaire de Normandie, je me passionne pour le textile depuis toujours. J’ai une formation multiple dans les vêtements, car je suis diplômée en couture, en stylisme, en chapellerie (modiste), mais aussi en costumes de scènes et en teinture naturelle. Depuis une dizaine d’années, j’alterne jobs saisonniers et créatifs. Mon cœur a toujours été tiraillé entre vivre au jour le jour, voyager et créer. Par ailleurs, je suis sensible depuis toute petite à l’environnement.