Interview d’Isabelle Moret – «J’ai voulu prendre le pouls du pays en pleine tempête» La vaudoise a rendu la cloche du parlement fédéral après une année présidentielle bouleversée par le coronavirus et la session extraordinaire loin de la Coupole. Elle sort de cette aventure avec un statut renforcé. Cédric Jotterand

Recroquevillée en Suisse pour sa présidence du National qui l’a privée de la représentation à l’international, Isabelle Moret a visité de nombreux cantons et hôpitaux dans un style de terrain «à la française», comme ici à Genève, au laboratoire de virologie des HUG. KEYSTONE/Salvatore Di Nolfi

Pas la moindre fausse note. Élue à la présidence du Conseil national avec le score le plus élevé de tous les temps il y a un an, la politicienne de Yens-sur-Morges Isabelle Moret a cédé sa place lundi soir. Son mandat – d’ordinaire calqué sur celui de l’année précédente – a été complètement bouleversé, mais l’élue PLR a «pris les choses en main» avec à la clé la délocalisation historique du parlement et une activité de terrain remarquée.

Vous avez remis votre cloche de présidente du Conseil national lundi. Dans quel état d’esprit? Le sens du devoir accompli. J’étais censée vivre une année comme une autre et tout a été bouleversé du jour au lendemain alors que je me trouvais en janvier… en Chine lors d’une visite officielle! J’ai pris cette crise comme un défi du quotidien pour assurer le bon fonctionnement du parlement. Le changement de lieu, les séances de commissions par vidéoconférences, cela paraît presque banal aujourd’hui, mais en mars rien n’existait. Après dix jours, nous traitions déjà des premiers objets en lien avec le coronavirus.