Comique de choix – «J’aime bien déconner sur les événements de masse» Thomas Wiesel grimpe sur la première marche du podium pour les lecteurs de «24 heures», catégorie Humoriste 2020. Il évoque son année de confiné, la «vis comica» d’Alain Berset, l’humilité dictée par les circonstances et les aléas de l’affaire Rochebin. Francois Barras

Durant toute l’année, Thomas Wiesel a suivi, commenté et parfois déboulonné les conférences de presse du Conseil fédéral. PATRICK MARTIN

Thomas Wiesel a eu le nez creux en se plaçant dans la roue du Conseil fédéral pour décoder au fil de l’année ses conférences de presse dignes d’«Un jour sans fin» et colorer la sinistrose ambiante. Les lecteurs de «24 heures» l’ont désigné Humoriste 2020, dans une catégorie que la puissance inéquitable de leurs réseaux sociaux a mise à part. Le Lausannois devance ses colistiers Karim Slama, Blaise Bersinger, Simon Romang et Yann Lambiel.

Alors, heureux? Waouh. L’année passée, les humoristes étaient dans la catégorie générale, là on nous a mis dans la pataugeoire à côté des grands mais merci quand même.

Vous avez été plébiscité pour votre relecture de la communication fédérale au fil de cette année épidémique. Comment est née cette démarche? Par accident. Je me suis vite rendu compte que, comme tout le monde, j’attendais ces conférences de presse un peu comme les grands matches de foot, et j’aime bien déconner sur les événements de masse. De plus, j’étais désœuvré, je ne pouvais pas jouer mon spectacle. J’ai eu la bonne idée d’arrêter mes collaborations avec les médias quelques mois plus tôt, l’année 2020 devant être celle de ma tournée. Nostradamus! J’avoue que si je n’avais pas eu autant de messages d’encouragement lors de la deuxième vague, j’aurais arrêté l’exercice, j’en avais un peu marre.

Avez-vous eu des retours du Conseil fédéral? Parmi les deux francophones, l’un doit avoir un minitel mais l’autre est très attentif à son image, particulièrement cette année. Donc oui, Alain Berset a réagi quelquefois, surtout quand je faisais des montages avec sa tronche. Il a plutôt pas mal d’humour, il était assez sympathique dans ses échanges et montrait du respect pour les artistes.

Pensez-vous qu’ils voient dans votre lecture satirique un moyen comme un autre de porter leur message? Je ne sais pas. Ce qui est certain, c’est que je ne veux pas être le porte-parole du Conseil fédéral, ni le mec qui dénigre tout et encourage à la désobéissance civile. Mais si j’étais dangereux pour la communication du gouvernement, il aurait trouvé un moyen de me le faire savoir, par exemple en me convoquant à la protection civile pendant six mois.

Durant la première vague principalement, beaucoup d’humoristes se sont mués en agents sanitaires dans la lutte anti-Covid. Est-ce que le civisme, voire le moralisme, a remplacé l’humour? C’était un peu bizarre, oui. On a été contacté par différents acteurs de la santé pour porter des messages à destination de la population, ce que je n’avais jamais trop fait. On avait le sentiment qu’on comptait sur nous, alors qu’on n’a pas l’habitude d’être pris au sérieux. Je crois que les «institutions» paniquent face à leur manque de moyens pour toucher les gens qui ne lisent pas de journaux et ne regardent pas la télé. Alors il y a cette catégorie affreuse des «influenceurs», qui sont à vendre et à louer, et il y a nous. C’est dangereux. Notre boulot n’est pas de porter des messages mais de faire marrer les gens. À un moment donné, on a dit stop.

En quoi cette année vous a-t-elle changé? Humainement, peu. J’ai été surpris par certaines personnes, en bien ou en mal: cette situation de crise a révélé pas mal de choses chez beaucoup de gens, qu’il s’agisse de personnalités publiques ou de connaissances proches. C’est surtout professionnellement que mon regard a évolué: je ne suis pas le seul artiste à dire aujourd’hui qu’on prenait notre job pour acquis et que cette situation nous a rendus plus humbles. Quand je pense qu’il nous arrivait de nous plaindre de devoir aller jouer à Penthalaz… Là, on est tous à se demander quand on pourra reprendre, et pour combien de temps.

La fin de votre année a été aussi secouée dans un tout autre registre que celui du gag: votre nom a été lié à «l’affaire Darius Rochebin» et à son comportement que vous aviez dénoncé dès 2017 auprès de la direction de la RTS. Justement, je n’associe pas vraiment cette histoire à 2020. Comme beaucoup de monde dans les médias, j’entendais parler de ces trucs depuis des années. C’est sorti en 2020 mais ça aurait dû sortir plus tôt - d’ailleurs, je pensais que mon signalement avaient eu les effets escomptés, que Rochebin avait été averti et avait cessé son comportement. C’est surtout lui qui a subi des conséquences en octobre, quand l’article a paru. Pour moi, ce furent juste deux semaines bizarres où j’ai refusé toutes les demandes d’interview parce que ce n’était pas mon but de me mettre au premier plan là-dedans.