Rentrée littéraire – «J’aime emmener mes personnages dans des décors infernaux» Pour son premier polar historique, Jean-Christophe Grangé imagine un tueur de femmes dans l’Allemagne nazie. Et signe un grand roman. Pascale Frey, Paris

Enfant, Jean-Christophe Grangé a été bouleversé par l’horreur des camps nazis que lui a révélé «Nuit et brouillard», film d’Alain Resnais. Plonger dans cette période une fois adulte a été, dit-il, une sorte d’exorcisme. ©Philippe MATSAS/Opale/ Leemage

S’il y a un auteur qui ne se repose pas sur ses lauriers et ne choisit pas plus la facilité, c’est bien Jean-Christophe Grangé. Depuis «Le vol des cigognes», en 1994, ses intrigues, toujours retorses, sophistiquées, embarquent le lecteur pour quelques heures de lecture haletante et de dépaysement garanti. Ce qui explique sans doute que chacun de ses romans, de «L’empire des loups» à «La forêt des mânes» ou «Miserere», est un succès.

Il ne s’était toutefois encore jamais essayé au polar historique. C’est aujourd’hui chose faite avec une plongée dans le Berlin nazi, où l’on suit trois héros – un SS, un psychanalyste gigolo à ses heures et une aristocrate alcoolique – sur les traces d’un tueur qui assassine les femmes des hauts dignitaires. Avec «Les promises», Jean-Christophe Grangé signe un grand roman. On se distrait, on frissonne, on s’instruit… que demander de plus?