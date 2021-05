Open de Genève – «J’aimerais ramasser les balles de Federer!» Qu’ils soient expérimentés dans cet exercice ou novices, tous ont peur de faire un raté sur le court. Rencontre avec trois jeunes ramasseurs de balles au Tennis Club de Genève. Laurence Bezaguet Grobet

Georges Cabrera

«Je ne sais pas ce que je lui dirais si je me retrouvais face à lui, mais j’aimerais ramasser ses balles.» Louis Karandjoulis (12 ans) fait partie des 60 jeunes joueurs de tennis locaux qui ont été sélectionnés comme ramasseurs de balles pour l’Open de Genève, qui démarre ce samedi. Et sans surprise, à l’image de Louis – qui joue à Collonge-Bellerive et aux Eaux-Vives – tous espèrent pouvoir ramasser les balles du Maître, Roger Federer.

Celui-ci fut d’ailleurs, lui-même, ramasseur de balles dans son enfance. Tout comme un grand nombre de champions d’aujourd’hui et d’antan, dont Andy Murray, Marat Safin et Marc Rosset, pour ne citer qu’eux… Et si tous sont ravis de pouvoir ainsi côtoyer «leurs demi-dieux», selon l’expression du grand blond genevois, interviewé mercredi (notre édition de vendredi), ils redoutent aussi de faire des erreurs. Louis, qui va s’adonner à cet exercice pour la première fois, se dit fier et anxieux à la fois: «C’est un grand privilège de pouvoir voir d’aussi près de telles stars, mais je suis un peu stressé. Je ne pensais pas que c’était aussi complexe d’être ramasseur de balles. Il y a tout un protocole à assimiler. Et puis l’Open de Genève est un tournoi ATP, on a quand même beaucoup de responsabilités! Il ne faut pas défavoriser un joueur.»