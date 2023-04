Saccages à Brasilia – Jair Bolsonaro devra témoigner sous dix jours Un juge de la Cour suprême fédérale a ordonné que l’ancien président brésilien d’extrême droite soit auditionné «dans un délai maximum de dix jours».

1 / 1 Un juge de la Cour suprême du Brésil avait auparavant annoncé qu’il incluait l’ancien président brésilien dans l’enquête sur le saccage des lieux de pouvoir à Brasilia le 8 janvier. Getty Images via AFP/JOE RAEDLE

L’ancien président brésilien d’extrême droite Jair Bolsonaro devra témoigner sous dix jours dans l’affaire des émeutes du 8 janvier, a ordonné un juge de la Cour suprême fédérale.

«Jair Messias Bolsonaro devra être auditionné par la police fédérale dans un délai maximum de dix jours», dit la décision du magistrat Alexandre de Moraes.

Le parquet général du Brésil avait demandé à la Cour de soumettre l’ancien chef d’État à des investigations pour clarifier son rôle dans l’assaut, par des milliers de manifestants bolsonaristes, de la Cour suprême, du palais présidentiel et du congrès dans la capitale. Le but est de «clarifier l’instigation et le magistère moral des actes antidémocratiques qui ont débouché sur des épisodes de vandalisme et de violence à Brasilia» dimanche, a précisé le parquet.

Jair Bolsonaro, battu de justesse par le candidat de gauche Luiz Inacio Lula da Silva, «a effectué une incitation publique à l’exécution d’un crime» en diffusant sur les réseaux sociaux une vidéo «mettant en cause la régularité de l’élection présidentielle de 2022», a expliqué le parquet dans un communiqué.

Cette vidéo a été publiée deux jours après la violente invasion du siège de la présidence, du Congrès et de la Cour suprême par des milliers de bolsonaristes, puis effacée, a rappelé le parquet, mais elle pourrait apporter «un lien de preuve» justifiant «une enquête globale sur les actes effectués avant et après le 8 janvier 2023» par Jair Bolsonaro.

AFP

