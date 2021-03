Crise politique au Brésil – Jair Bolsonaro est lâché par une partie de l’armée La démission des trois plus haut gradés du Brésil révèle la déchirure entre les militaires qui défendent la Constitution et ceux fidèles au président Bolsonaro. Andrés Allemand Smaller

Le président Jair Bolsonaro voulait la tête du général Edson Pujol, chef de l’armée de terre démissionnaire, qui désapprouve la gestion calamiteuse de la pandémie. KEYSTONE

«Nous vivons un moment clé dans l’histoire du Brésil. Entre sursaut démocratique et dérive autoritaire, le pays est désormais à la croisée des chemins. Lundi, les trois chefs des armées ont démissionné en bloc, outrés par le retrait lundi du ministre de la Défense. Celui-ci défendait le respect de la Constitution face aux autres membres de ce gouvernement plein de militaires et de nostalgiques de la dictature!» s’alarme Jamil Chade.

«Entre sursaut démocratique et dérive autoritaire, le pays est désormais à la croisée des chemins.» Jamil Chade, ancien membre du groupe d’enquêteurs pour la Commission de la vérité sur les crimes de la dictature

Basé à Genève, ce journaliste de São Paulo ne cache pas son inquiétude, lui qui fut membre du groupe d’enquête de la Commission nationale de la vérité sur les crimes commis entre le coup d’État de 1964 et la remise du pouvoir aux civils en 1985. «Aujourd’hui on peut sérieusement se poser la question: que fera l’armée si le président Jair Bolsonaro perd les élections l’an prochain et refuse de partir?»