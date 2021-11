Le coup de fourchette – Jajaffe rafraîchit le bistrot de quartier lausannois Ouvert trois soirs par semaine à l’enseigne du Tournesol, à l’avenue d’Échallens 44, le restaurant mise sur une petite carte ultracréative.

L’équipe de Chez Jajaffe autour de la patronne du Tournesol, Laurence Jordan. Patrick Martin/24 heures

Chez Jajaffe, la carte est toute petite, mais le plaisir gustatif est grand. L’enseigne de l’avenue d’Échallens 44 vient tout juste d’ouvrir… dans un café ouvert depuis quarante ans. Tous les midis de la semaine, c’est Laurence Jordan qui officie au Tournesol. Elle accueille – par amour commun des produits de proximité, de la carte courte mais réfléchie et faite maison, du bio et du légume – les quatre associés de Jajaffe (rien à voir avec le Jaja, qui vient d’ouvrir à la Barre) les jeudis, vendredis et samedis soir.

«On cherchait un lieu depuis deux ans. Et comme j’habitais le quartier, je venais souvent manger là», raconte Guillaume Pavia, graphiste et serveur. Isabelle Stauffer (photographe) l’accompagne en salle, tandis que Manfred Baud (designer industriel et cuisinier) et Felipe Raupp, ancien chef des Bottle Brothers, sont en cuisine.