CONCOURS | 5 x 2 billets à gagner – Jamais Contents! – Un spectacle carrément Souchon 24 heures vous offre 5 x 2 billets pour Jamais Contents! le dimanche 30 avril 2023 à 17h aux Docks à Lausanne.

Jamais Contents! – Un spectacle carrément Souchon DR

Concert pour enfants – âge conseillé: 6 ans

Ben Ricour, Jean Pierre Bottiau (aka Cheveu) et François Guernier sont de retour: après Gainsbourg, ils s’attaquent à Souchon dans leur nouveau show Jamais Contents! – Une traversée poétique du répertoire idéalement situé entre enfance et âge adulte du fameux artiste français: J’ai dix ans, Allô maman bobo, Papa Mambo… Autant de chansons mythiques que les trois compères revisiteront le temps d’un spectacle alliant douceur et humour. Un moment à partager avec toute la famille!

Informations complémentaires: docks.ch

Participez gratuitement, jusqu’au mardi 28 mars 2023 à midi, en remplissant le formulaire: