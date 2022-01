Étude d’impact économique - Jamais le sport international n’a autant rapporté au Canton

La présence des organisations installées dans notre pays rapporte gros. Vaud et Lausanne, capitale olympique, touchent 873 millions de francs par an.

Les chiffres d’une étude sur l’impact économique des organisations sportives installées en Suisse ont été rendus publics. Le résultat est surprenant.

Mandatée par le CIO, le Canton de Vaud et la Ville de Lausanne, l’étude couvre une période de cinq ans, entre 2014 et 2019. Et force est d’admettre que la présence des organisations génère un jackpot de plus en plus intéressant. Sur le plan national, les retombées annuelles moyennes se sont élevées à 1,68 milliard de francs sur la période d’étude.

Une manne dont le canton de Vaud a bénéficié à hauteur de 873 millions, dont 550 millions qui rejaillissent sur le seul district de Lausanne. «Nous sommes surpris par l’augmentation des chiffres par rapport à la dernière étude. On se doutait de la croissance des retombées du sport, mais pas à ce point», commente Claude Stricker, directeur exécutif de l’Académie internationale des sciences et techniques du sport (AISTS) et de l’étude.