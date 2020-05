Statistiques dramatiques sur le lac de Neuchâtel – Jamais si peu de poisson n’avait été pêché au lac Alors qu’une aide financière des Cantons se dessine, les pêcheurs professionnels ont capturé moins de 90 tonnes de poisson l’an dernier. Sébastien Galliker

Au total, quelque 90 cormorans ont été abattus l’hiver dernier par les gardes-faune des cantons de Neuchâtel, Vaud et Fribourg. Patrick Martin

«On ne se prépare pas un avenir en étant pêcheur sur le lac de Neuchâtel à 30 ou 40 ans.» Professionnels de la pêche à Concise et Chevroux, sur les deux rives du canton de Vaud, Nicolas Oberson et Philippe Wolf se rejoignent sur la situation dramatique que vit la corporation depuis plusieurs mois. Et si le Canton de Vaud devrait suivre son homologue fribourgeois en leur attribuant une aide financière d’urgence (lire ci-contre), celle-ci ne va de loin pas compenser les pertes de ces derniers mois.