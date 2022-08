VTT – Jan Christen a tout tenté jusqu’au bout L’Argovien a terminé 2e et médaille d’argent des Championnats du monde juniors aux Gets (Fr). Il a chuté vers la fin du tracé. Robin Carrel Les Gets (Fr)

Le vainqueur, Paul Schehl, et son second, Jan Christen, se serrent la main après l’arrivée. Robin Carrel

Le jeune coureur sous contrat avec le Team UAE la voulait vraiment, cette couronne mondiale de VTT. Peut-être un peu trop. Jan Christen a été à la bagarre à l’avant tout au long de l’épreuve et a joué son va-tout dans un des derniers virages difficiles du tracé haut-savoyard, en essayant de faire l’intérieur à l’Allemand Paul Schehl.

La manœuvre, osée, s’est terminée par une chute sur l’intérieur et la médaille d’or s’est envolée. Le Suisse a tout de même assuré l’argent, à 18 secondes de son rêve de maillot irisé, après s’être relevé rapidement, la rage au ventre. Le Français Paul Magnier a complété le podium, à quelques encablures derrière Christen.

«C’était une grosse erreur»

«C’est incroyable… J’ai pris un bon départ, j’allais avec le bon tempo à l’avant, a expliqué le Suisse. J’étais en contrôle, je ne faisais pas d’erreurs. À la fin, je voulais attaquer dans le dernier grand virage, mais j’ai freiné trop tard. C’était une grosse erreur et je suis tombé. Mais je suis quand même très content de cette médaille d’argent.»

Les autres Suisses engagés ont fini bien plus loin. Loris Hattenschwiler a terminé 15e à plus de 4 minutes, devant Sven Gerig (18e) et Khalid Sidahmed (30e).

