Elle a marqué la culture pop – Jane Birkin, une icône de la mode, du cinéma et de la chanson Jane Birkin a, depuis les années 1960, imprégné son époque. Survol d’une carrière en images. Gérald Cordonier

Jane Birkin (1946-2023) AFP

Jane Birkin a traversé la fin du XXe siècle en semant le scandale, avec son compagnon Serge Gainsbourg, autant qu’elle a inspiré la mode. Quelques moments clés.

Celle par qui le scandale arriva…

En 1966, Jane Birkin fait une apparition très remarquée sur grand écran. Dans «Blow up» de Michelangelo Antonioni, la jeune fille apparaît libérée et dénudée. Une première pour le cinéma anglais et il n’en faudra pas plus pour choquer. Fuyant le scandale, la jeune British prendra la direction de la France…

En 1968, elle rencontre Serge Gainsbourg sur le tournage de «Slogan». Mais c’est avec «La piscine», de Jacques Deray, qu’elle se fera une première place dans le cinéma français, aux côtés d’Alain Delon.

Celle par qui le scandale arriva (bis)

Le duo «Je t’aime moi non plus» a consacré le couple Gainsbourg-Birkin. Cette chanson osée – écrite pour Bardot qui refusa, finalement, que le disque ne sorte – est l’un des plus grands succès internationaux de Serge Gainsbourg. Banni par le Vatican, interdit dans plusieurs pays, son 45 tours s’échangeait sous le manteau.

La même année, le duo sort «69 année érotique».

Deux ans après «Je t’aime mon non plus», le duo remet le couvert avec une chanson imaginée comme futur tube de l’été 1971. «La décadanse» joue, cette fois-ci, de provocation en évoquant la pénétration anale.

Une carrière solo

Dès 1969, Serge Gainsbourg lui écrira les albums qui imposèrent Jane Birkin dans le paysage francophone de la chanson. La muse inspira même, à l’auteur-compositeur, Melody Nelson, le personnage qui traverse ce qui est, aujourd’hui, considéré comme le premier album-concept. Tout au long de sa carrière, la «British préférée des Français» enchaîna les tubes. Les titres les plus populaires: «Ex-fan des sixties», «Baby alone in Babylone», «Ballade de Johnny Jane», «Fuir le bonheur», «Les dessous chics», «L’aquoiboniste»…

Après leur séparation, Serge et Jane continuèrent à entretenir une relation artistique soutenue. Peu de temps avant sa mort, il lui composa encore le disque «Amour des feintes».

Un nom entré dans la mode

En 1981, le directeur général d’Hermès, Jean-Louis Dumas, est assis à côté de Birkin sur un vol Paris-Londres. Elle se plaint (sans savoir qui il est) de son sac qui n’est pas adapté à la vie moderne, notamment les week-ends. Cette rencontre débouchera sur la création de l’un des sacs les plus iconiques de la mode. Retour sur une aventure stylée avec la youtubeuse Charlotte Pouget.

