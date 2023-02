Lutte pour le climat – Jane Fonda appelle l’Opéra de Vienne à rompre avec l’industrie pétrolière L’icône du cinéma a également pris le parti de ceux qui se collent au bitume pour susciter une prise de conscience.

Selon l’actrice, il faut tout faire pour «attirer l’attention» face au «chaos» qui guette. KEYSTONE/AP PHOTO/JACQUELYN MARTIN

L’actrice américaine Jane Fonda, invitée d’honneur du bal de l’Opéra de Vienne, a appelé mercredi la prestigieuse institution à couper ses liens avec l’industrie pétrolière, qualifiée de «criminelle» par la militante pour le climat.

Elle s’est également immiscée dans la géopolitique en disant sa «colère» contre le président russe Vladimir Poutine et en saluant «le courage du peuple ukrainien et de son extraordinaire leader» Volodymyr Zelensky, un ancien comédien qui a «su se montrer à la hauteur».

«J’ai découvert» que la compagnie d’hydrocarbures autrichienne OMV «est un des sponsors du bal», a-t-elle déclaré lors d’une conférence de presse dans la capitale autrichienne.

«Je suis navrée de l’apprendre. Ces compagnies sont criminelles, elles tuent des gens, elles tuent la planète», a jugé la star de 85 ans.

Pour Jane Fonda, elles essaient de redorer leur image, de «se rendre socialement acceptables en versant de l’argent aux musées et opéras».

Jane Fonda sera la vedette jeudi soir du très huppé bal de l’Opéra, qui fait son retour après deux ans de pause forcée liée à la pandémie de Covid-19. KEYSTONE/EPA/CHRISTIAN BRUNA

«Nous ne pouvons permettre cela. L’Opéra de Vienne est fantastique, faites en sorte qu’il arrête de recevoir le soutien d’une société pétrolière», a-t-elle lancé aux journalistes.

Alors que la pression monte sur les institutions culturelles liées aux entreprises exploitant les énergies fossiles, le Royal Opera House de Londres a annoncé en janvier la fin de son contrat avec le géant pétrolier BP. La société autrichienne OMV est en outre un partenaire historique du géant gazier russe Gazprom.

Icône du cinéma, devenue depuis les années 1970 une militante pacifiste, féministe puis en faveur de l’environnement, Jane Fonda a également pris le parti de ceux qui se collent au bitume pour susciter une prise de conscience.

Elle était interrogée sur le mouvement «Letzte Generation» (Dernière génération) qui organise cette semaine à Vienne une série d’actions de blocage de la circulation.

«Je sais que de nombreuses personnes sont agacées mais je comprends complètement pourquoi les jeunes se livrent à des gestes aussi drastiques», a commenté celle qui a été arrêtée plusieurs fois pour avoir protesté contre l’immobilisme des responsables politiques.

Face au «chaos» qui guette, face à «cette crise qui pourrait signifier la fin de la civilisation», il faut tout faire pour «attirer l’attention», a insisté avec énergie l’actrice.

Jane Fonda sera la vedette jeudi soir du très huppé bal de l’Opéra, qui fait son retour après deux ans de pause forcée liée à la pandémie de Covid-19.

Venue à Vienne «car on me paie grassement», un argent utilisé pour financer ses actions contre le changement climatique, elle «ne dansera pas». «J’ai des prothèses à une épaule, aux hanches et aux genoux. Je suis vieille et je risque de tomber en morceaux», a-t-elle souri.

AFP

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.