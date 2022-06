Planter des graines et les bichonner Afficher plus

Le printemps est la saison des semences. Le Vevey Spring Classic a ainsi pour ambition de miser sur des jeunes artistes associés qui pourront être réinvités au moins sur deux éditions, voire davantage, pour les assister dans leur évolution. Le noyau musical inédit de cette première édition est formé de la violoniste Janine Jansen, de l’altiste Nils Mönkemeyer, du pianiste Francesco Piemontesi et du violoncelliste Daniel Müller-Schott. En bons musiciens jardiniers, Wilson Hermanto et Daniel Müller-Schott, les cofondateurs du festival, ont aussi élargi l’équipe en ouvrant les masterclass à d’autres interprètes en devenir. On a ainsi pu entendre mardi à Blonay, entre Hana Chang et Noa Wildschut, le talent tout aussi prometteur de Sonoko Miriam Welde, jeune violoniste mi-norvégienne mi-japonaise, qui étudie également à Sion auprès de Janine Jansen. Mais seules les deux premières participeront aux concerts, en compagnie de leurs collègues altistes, pianistes et violoncellistes et de leurs mentors.