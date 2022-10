Présidentielle au Brésil – Janja la militante et Michelle la pieuse, deux épouses influentes Les prétendantes au poste de première dame sont omniprésentes dans la campagne de Lula et de Jair Bolsonaro. Elles incarnent deux visions du Brésil. Anne Vigna - Rio de Janeiro

Rosangela da Silva, dite Janja, sociologue de 56 ans, militante de gauche et féministe, dynamise l’image de Lula. Face à Michelle Bolsonaro, 40 ans, la très croyante épouse du président qui lui apporte les voix des évangélistes. Alamy Stock Photo / KEYSTONE

Janja ne lâche plus le micro, dans un meeting de son mari, le favori de l’élection présidentielle Luiz Inacio Lula da Silva dit Lula, à Belem, en plein cœur de l’Amazonie. Cheveux châtains longs et bouclés, lunettes sur le nez, Janja promet qu’elle va danser le carimbo, la danse traditionnelle de la région. Les musiciens lui donnent aussitôt une jupe à volants et la voilà faisant se dandiner tout le meeting, devant son candidat heureux, qui applaudit, assis.