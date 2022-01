Mon animal et moi – «Janus», deux têtes pour deux caractères bien trempés

Mon animal et moi

Angelica et «Janus», la célèbre tortue grecque du Muséum d’histoire naturelle.

Angelica et «Janus», la célèbre tortue grecque du Muséum d’histoire naturelle.

Où donner de la tête quand l’animal dont on s’occupe en a deux? C’est toute la difficulté de prendre soin de Janus, star du Muséum d’histoire naturelle de Genève. Cette tortue grecque est extraordinaire puisqu’elle a deux têtes. Elle a soufflé ses 24 bougies, ce qui en ferait l’animal bicéphale le plus vieux du monde, d’après l’institution. Une offre d’emploi pour trouver un soigneur avait fait sensation il y a quelques mois. Au final, elles sont deux à se relayer à son chevet chaque jour.

Angelica Bourgoin est l’une d’elles. La technicienne animalière s’occupait déjà de Janus auparavant mais a vu son poste être augmenté à 50%. Elle se dévoue corps et âme à ces deux êtres vivant dans une seule carapace. «On dit ici que je suis la maman de Janus. J’ai moi-même deux enfants et je le vois un peu comme mon bébé. Je l’appelle «Chouchou» et je lui mets de la musique. C’est mon métier, mais c’est aussi une passion, témoigne-t-elle. C’est indispensable pour nous, car cela nous demande beaucoup d’observation, sept jours sur sept.»