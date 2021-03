Motocyclisme – Jason Dupasquier éclipse Tom Lüthi Brillant dixième du GP du Qatar Moto3, à 2 secondes du vainqueur de la course, l’Espagnol Jaume Masia, le Fribourgeois marque ses premiers points mondiaux. Lüthi, quinzième, à la peine. Jean-Claude Schertenleib

Jason Dupasquier a marqué ses premiers points en championnat du monde. Keystone

On le pressentait après sa très bonne répétition générale d’il y a une semaine et plus encore depuis le début des essais de ce GP du Qatar, course d’ouverture du championnat du monde Moto3: le Fribourgeois de Sorens Jason Dupasquier, 19 ans, a passé plus qu’un cap cet hiver.

Douzième sur la grille de départ, le Romand a immédiatement réagi après avoir perdu quelques places dans l’embouteillage du premier virage. Sa course a ensuite été tout d’intelligence et de panache – au passage, il signe le troisième meilleur chrono du GP -, au guidon d’une KTM extrêmement rapide. Dixième sous le drapeau à damier, Dupasquier marque du même coup ses premiers points mondiaux.

Loin du compte

En Moto2, en revanche, il n’y a pas eu de miracle pour Thomas Lüthi. Dix-septième sur la grille, l’homme aux 17 victoires en GP (12 dans la catégorie) est revenu à la mi-course jusqu’à la onzième place, avant de perdre quatre rangs dans les deux derniers tours.

Loin du compte – en Moto2, 8 dixièmes au tour constituent un handicap insurmontable – dès les essais de la semaine dernière, Lüthi recherche toujours la confiance en l’avant de sa Kalex. La course, comme on l’attendait, a été dominée par le Britannique Sam Lowes (Kalex), en tête quasi dès le départ, lui qui n’avait pas évité la chute ce matin lors du warm-up. Un autre des favoris déclarés pour le titre. l’Australien Rémy Gardner (Kalex) termine deuxième, devant l’Italien Fabio Di Giannantonio, qui a dédié cette magnifique performance à son patron Fausto Gresini, décédé récemment malgré un combat de plusieurs mois contre le Covid-19.