Motocyclisme – Jason Dupasquier perpétue la tradition fribourgeoise Le championnat du monde 2021 commence samedi, en début de soirée, sur le circuit qatari de Losail. Toujours sans Marc Márquez, toujours avec Valentino Rossi – 26e saison mondiale! Deux Suisses en lice: Thomas Lüthi, la star, et un Fribourgeois de 19 ans qui bluffe tout le monde. Jean-Claude Schertenleib

Jason Dupasquier a bluffé tout le monde ce vendredi en signant le cinquième chrono absolu en Moto3 des premi ers essais en vue du GP du Qatar. DR

Les férus de statistiques rappellent que, le 2 juillet 1949 sur le circuit bernois tracé dans la forêt de Bremgarten, un Fribourgeois, Benoît Musy, marquait les premiers points d’un Suisse en championnat du monde motocycliste en terminant cinquième du GP de Suisse 250 cm3. Benoît Musy n’imaginait pas que, 72 ans plus tard, son nom réapparaîtrait. Parce qu’il fut non seulement un pionnier, il fut aussi un déclencheur de vocations, notamment pour un autre Fribourgeois, le pilote de F1 Jo Siffert dont on commémore cette année le cinquantenaire de la mort.