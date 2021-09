Le LHC bat GE Servette – Jason Fuchs a libéré un LHC qui a encore peiné offensivement Les Lions se sont imposés en prolongation face à Ge/Servette, vendredi soir à la Vaudoise aréna (2-1). Jérôme Reynard

Jason Fuchs a offert la victoire au LHC, vendredi soir à la Vaudoise aréna (2-1 ap). KEYSTONE

Retrouver ces maillots devant la patinoire, sentir la tension monter avant un gros match, revoir ce mur de fans aussi bien garni et bruyant, ça faisait plaisir. Il y avait tous les ingrédients pour revivre un derby «comme avant», vendredi à la Vaudoise aréna (7007 spectateurs). Et cela même si l’on a rapidement constaté que le LHC voulait écrire une autre histoire, après avoir perdu ses six premières confrontations face à Ge/Servette dans son écrin.

Les Lions en ont pris le bon chemin en fin de première période, sur une action à l’origine de laquelle il y avait peut-être une faute de Glauser sur Jooris, mais où le défenseur slovaque Martin Gernat a justifié son statut de renfort importé (18e 1-0). À ce moment-là, c’est le quatrième trio d’attaque lausannois qui était sur la glace.