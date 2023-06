Athlétisme – Jason Joseph seul podium suisse à Athletissima Le Bâlois a terminé le 110m haies au 2e rang, vendredi à Lausanne, Mujinga Kambundji a lancé sa saison et Simon Ehammer a échoué au pied du podium. Cyrill Pasche Lausanne

Trois Suisses étaient particulièrement attendus vendredi soir à la Pontaise: Mujinga Kambundji, qui courait pour la première fois de la saison après sa blessure à un pied qui a bouleversé sa préparation, le sauteur en longueur Simon Ehammer, vainqueur il y a deux semaines en Diamond League à Oslo, et Jason Joseph, toujours plus rapide sur les haies.

Huitième avec un chrono de 11’’41 sur 100 m, la Bernoise, toujours en délicatesse avec son pied gauche, a vécu un retour à la compétition mitigé, malgré ses circonstances atténuantes. «J’ai senti qu’il me manquait des entraînements, notamment dans les 40 derniers mètres durant lesquels j’ai été en difficulté», a-t-elle reconnu. «Tout n’est pas à jeter, même si mon résultat n’est pas joli à voir». La Bernoise de 31 ans va se remettre au travail dans l’optique des championnats du monde au mois d’août.

Joseph frustré

Jason Joseph a décroché le seul podium suisse de la soirée. Le Bâlois a bouclé le 110 m haies à la deuxième place, à seulement un centième du Japonais Shunsuke Izumiya. «Terminer deuxième pour un centième est frustrant, c’est quand même un peu dur», a regretté Joseph.

Quatrième à la longueur, Simon Ehammer (7m97) a été l’une des grandes attractions du meeting, même s’il n’a pas été en mesure de rééditer ses exploits d’il y a deux semaines en Norvège. Porté par le public de la Pontaise, Ehammer a manqué le podium pour un centimètre.

Werro réussit ses débuts en Diamond League

Sur 800 m, la Fribourgeoise Audrey Werro (6e en 1’59’’71) a réussi ses grands débuts en Diamond League tandis que la Valaisanne Lore Hoffmann (7e) a obtenu son meilleur temps de la saison (2’00’’49) dans une course très rapide. «C’était la première fois que je courais à ce niveau. C’était une super expérience, j’ai adoré l’ambiance», s’est réjouie la Fribourgeoise de 19 ans, très satisfaite d’être de nouveau descendue sous les 2 minutes. «Je n’ai pas battu mon record personnel (1’59’53), mais je m’en approche.»

A la perche, Angelica Moser a franchi une barre de 4m51 et est restée éloignée de sa meilleure performance de la saison (4m61).

Pour boucler le meeting d’Athletissima, le relais suisse – sans les titulaires Mujinga Kambundji ni Ajla Del Ponte, mais avec la Vaudoise Sarah Atcho – a décroché une belle troisième place en fin de soirée sur 4 x 100 m derrière les Pays-Bas (2es) et la Côte d’Ivoire (1e). Emmenées par Marie-Josée Talou déjà gagnante du 100 m un peu plus tôt dans la soirée, les Ivoiriennes ont établi un record national et du meeting au passage.

Afficher plus L’Éthiopien Berihu Aregawi (22 ans) est devenu le cinquième homme le plus rapide de l’histoire sur 5000 m avec un temps de 12’40’’45 (meilleure performance mondiale de l’année). Par une fraîche température (environ 17 degrés), Aregawi, quatrième aux Jeux olympiques de Tokyo sur 10’000 m, a fait toute la deuxième partie de course en tête, faisant lâcher prise à tous ses concurrents, jusqu’au recordman du monde ougandais Joshua Cheptegei (2e en 12’41’’61).

