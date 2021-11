Basketball – Jaunin et Nyon crucifient Massagno au buzzer! Le BBC Nyon a fait trébucher l’un des leaders invaincus de SB League, Massagno, samedi au Rocher (78-76). Jérémy Santallo Nyon

Jérémy Jaunin a offert la victoire à Nyon à la sirène. Facebook BBC Nyon

Cette fois, le BBC Nyon n’a pas raté son rendez-vous avec le haut de l’affiche. Laminé par l’un des leaders invaincus de SB League, Fribourg Olympic, il y a deux semaines, la formation de la Côte a fait tomber samedi l’autre équipe qui n’avait pas encore perdu cette saison: Massagno, qui se présentait au Rocher sans les frères Mladjan, tous deux blessés.

Pour défier l’armada de l’entraîneur Robbi Gubitosa, le coach nyonnais Stefan Ivanovic avait minutieusement préparé son plan de bataille et décidé d’envoyer un deuxième homme sur James ou Nikolic dès que l’un des deux joueurs touchait le ballon au poste bas. L’objectif? Limiter leur nombre de points et les passes faciles vers les shooteurs tessinois.

Stefan Ivanovic a choisi son poison et cela a plutôt bien fonctionné en première mi-temps (41-36). Après avoir passé un savon à ses ouailles lors d’un temps-mort après cinq minutes de jeu, il a vu son capitaine Van Rooij et son cinq 100% suisse prendre les commandes après l’exclusion définitive de Nikolic, coupable de deux fautes antisportives.

Williams embrase la fin de match

C’est peut-être d’ailleurs le seul «reproche» que l’on pourrait faire aux locaux et à leur coach: comment James, seul intérieur sur le parquet côté Massagno, a-t-il pu jouer les 25 dernières minutes de la rencontre avec ses fautes sans être ciblé? Surtout que l’Américain a été l’un des principaux acteurs de la remontée tessinoise, avant le dernier quart-temps (58-52).

Mais Nyon, cette saison, c’est avant tout un collectif impressionnant. Bien qu’absent car blessé à l’épaule pendant dix jours, Beamon a trouvé le moyen de marquer 17 points en 23 minutes. Il faut aussi écrire que Hayman et Warden ont été excellents en sortie de banc. Et que dire de Van Rooij, injouable à l’exercice du tir à mi-distance, et auteur de seize points!

Tout le monde pensait la rencontre pliée pour les Nyonnais, eux qui menaient encore 74-64 alors qu’il restait trois minutes à disputer avant la sirène finale. Mais à la sortie du temps-mort de son coach Gubitosa, Williams a pris feu et marqué neuf points d’affilée avant de voir son coéquipier Taylor égaliser à 76-76 grâce à un tir primé derrière l’arc...

Il restait alors une possession et une poignée de secondes à jouer. Et c’est Jaunin, en filou vers le panier, qui est venu crucifier Massagno au buzzer et a fait exploser la salle! Une victoire capitale pour le BBC Nyon dans la course à la Coupe de la ligue.

Jérémy Santallo est journaliste à la rubrique sportive depuis juin 2018. Il couvre principalement le basketball, mais aussi le tennis. Plus d'infos @jeremy_santallo

