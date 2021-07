Restaurant Le Pont de Brent – «J’aurais aimé qu’on prenne une année pour trouver un repreneur» L’ancien chef et actuel propriétaire du restaurant, Gérard Rabaey, se désole du départ abrupt de Stéphane Décotterd et s’inquiète pour l’avenir du lieu. Romain Michaud

Gérard Rabaey trouvera-t-il un repreneur pour Le Pont du Brent? Vanessa Cardoso

L’annonce du départ de Stéphane Décotterd du côté de l’École hôtelière de Glion et son restaurant, Le Bellevue, a surpris beaucoup de monde. Surtout Gérard Rabaey, ancien chef triplement étoilé et propriétaire du restaurant Le Pont de Brent qu’exploite, depuis 2011, son ancien second Stéphane Décotterd.

Gérard Rabaey a décidé de communiquer sur sa page Facebook. «Nous nous sommes efforcés de leur apporter notre soutien total tout au long de leur passage au Pont de Brent, notamment en y effectuant d’importants travaux il y a trois ans ou en abandonnant sept mois de loyer commercial en période de pandémie», explique-t-il.