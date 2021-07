Rendez-vous au Musée Jenisch – «J’aurais dû naître vieux, je me sens plus libre» Jean Lecoultre s’accommode de son âge, qui l’a branché sur une liberté vivifiante. Rencontre avec un sensible lucide qui pratique la beauté énigmatique. Florence Millioud-Henriques

Les dernières toiles, peintes à l’acrylique – Jean Lecoultre a abandonné l’huile «trop virtuelle» dans les années 60 – résonnent avec les travaux plus anciens. Julien Gremaud

Jean Lecoultre, 91 ans. Et «L’œil à vif»! L’enchaînement claque, il sonne bien mais plus encore que tout un programme à voir au Musée Jenisch à Vevey dans une petite exposition qui a tout d’une grande: il s’agit de la pure vérité. Installé dans sa carrure d’ascète au regard aussi cristallin qu’une pensée sincère, l’homme a l’humour aiguisé. Et… la culture de la noblesse du mot! «J’ai une nouvelle compagne, souffle-t-il dans un trait d’ironie en montrant sa canne. Et quand je l’oublie, elle me le fait bien remarquer.» Il sourit, immobile, au milieu de ses œuvres. Un peu comme s’il se tenait à l’écart, intimidé, alors que c’est plutôt son puissant souffle d’artiste qui intimide.

Jean Lecoultre est dans le même atelier du centre de Pully depuis plus de quarante ans. Il y travaille toujours, même s’il ne s’y rend plus tous les jours. Florian Cella

«Bien sûr… que j’ai toujours le trac pour une exposition, un peu comme un vieux comédien assurant qu’il est drôlement nécessaire.» Jean Lecoultre, artiste

«Bien sûr… rétorque-t-il, que comme un vieux comédien qui assure qu’il est drôlement nécessaire, j’ai toujours le trac pour une exposition.» Celle-ci, imaginée par Florian Rodari, sillonne entre les dessins, les gravures, les peintures, les carnets d’artiste, réunissant des pièces des années 70 ainsi que les toutes dernières. Et, surtout, elle traverse le temps de Lecoultre, ce temps arrêté quelque part entre le verbe et le non-dit. Un temps en sursis!

Une malicieuse sacralité

Si le trait du Pulliéran figure avec une technique à la fois charnelle et sobre, s’il caresse les matières avec le doigté ultrasensible d’un connaisseur, il incruste aussi une atmosphère déroutante redevable de la confusion des genres qui règne avec superbe. Et tout autant de sacralité malicieuse! Ainsi deux perceuses à l’allure chevaleresque entament une danse sous le regard d’un nounours. Ou alors… c’est une poutrelle métallique qui lévite dans le paysage, couverte d’un drap blanc tenant du linceul. On se croirait sur le ring du malaise, de l’inquiétude, spectateur d’un duel entre le réel et la fiction, qui se rejoue, à chaque fois différent. Mais il n’y a pas de gagnant, pas de préférence, ni de priorité.

Parmi les oeuvres plus anciennes, «Le Pouvoir» ou «L’Aigle», une lithographie à l’aérographe de 1969. Collection FWC&ASP, Musée Jenisch, Vevey

Le temps de Lecoultre fait son œuvre et l’homme se définit, lui aussi, étreint par une dualité permanente. «J’ai toujours eu une discipline de fonctionnaire pour me rendre à l’atelier, elle est certes un peu moins stricte aujourd’hui, mais pour moi, cette rigueur est une nécessité pour créer.» Une exigence boutonnée dans une élégance vestimentaire qui fait écho à celle de son âme, encore interloquée par l’expérience d’une liberté toute nouvelle qu’il goûte avec avidité. «Cela fait deux ans que je ne fais plus aucun croquis. En fait, j’aurais dû naître vieux! À mon âge, le temps nous est compté de façon péremptoire, alors si on est secoué par quelque chose, on y va, on va à l’essentiel. Enfin, soyons prudents, à ce que l’on croit être l’essentiel.» Traduction sur la toile, sur le papier: une liberté de vocabulaire, une liberté de composition dans l’espace peint. Et… un enivrement par les sens!

En dates Afficher plus Jean Lecoultre en 2008. Florian Cella 1930 Naît à Lausanne.1948 Obtient son diplôme de commerce, sachant qu’il veut être artiste, puis un premier job chez Swissair, au service des contentieux.1951 Découvre Madrid alors que tout le monde se rend à Paris, rencontre et se lie d’amitié avec l’artiste et écrivain Antonio Saura.1952 Décide de s’installer en Espagne alors qu’il vit sa première exposition à Lausanne, à la Galerie de la Paix.1957 Revient vivre à Lausanne.1965 Commence la gravure sous l’œil de Pietro Sarto.1978 Représente la Suisse à la Biennale de Venise.1987 Reçoit le prix de la Fondation vaudoise pour la promotion et la création artistique.1990 Vernit une première grande rétrospective au Musée cantonal des beaux-arts à Lausanne avant d’exposer à Lisbonne.1994 Présente une sélection de dessins au Musée Jenisch à Vevey.2002 Expose à la Fondation Gianadda à Martigny et, la même année, à Madrid, Barcelone et Saint-Rémy.2010 Parution de la monographie «Jean Lecoultre ou la haine de la peinture», Éd. de la Matze.2014 Présente ses derniers travaux à la galerie Ditesheim & Maffei à Neuchâtel.2017 Son travail fait partie de la grande exposition sur le pop art en Suisse au Kunstmuseum d’Aarau.2021 Expose au Musée Jenisch à Vevey.

«C’est formidable, poursuit-il, cette liberté, c’est comme quelque chose qui vous lance.» Ses dernières toiles sont plus intrigantes que jamais, si hygiéniques dans le traitement et si irréellement pures! Un homme gît dans un camaïeu de gris, au-dessus de lui, un collage. On dirait un couloir lumineux. Peut-être… la vision métaphorique de son esprit? Peut-être le chemin de l’après… Il y a aussi cette boîte, si ordinaire, illuminée par un mystère de science-fiction, qui s’accroît encore avec ce fragment de conduite d’évacuation d’eau qui la chapeaute: le tout pourrait faire penser à un tombeau. La série se nomme «Prélèvements», il y a aussi «Advenir?» où un appareil électronique rencontre un fragment de cadre tels deux astéroïdes dans l’espace. Il y a encore ces «Feuilles de route», où l’humain affronte ses fantômes comme ses contorsions ou désarticulations.

Un contemporain, oui…

Difficile d’être plus en prise avec le microclimat actuel! Toujours si cinématographique dans son esprit, la peinture de Lecoultre a quitté ses airs d’enquêtrice en mode thriller pour valser avec les futurs incertains. «Bien sûr que je suis un contemporain, tonne Jean Lecoultre, et même si on me prend pour un vieux! Je peins les préoccupations d’aujourd’hui, cette époque riche et pauvre, intéressante et terrible. Mais ce sont les choses qui se passent au-delà des apparences qui m’intéressent, je ne suis pas quelqu’un qui démontre, ni qui montre l’explosion, j’en reste aux prémisses, aux choses insidieuses. Ce qui fait qu’il y a pas mal de gens qui sont mal à l’aise avec mes choses.»

Une page de la série des «Territoires greffés» (1978), lithographie à l’aérographe et au crayon sur papier vélin. Collection FWC&ASP, Musée Jenisch Vevey.

«Je ne suis pas quelqu’un qui démontre, ni qui montre l’explosion, j’en reste aux prémisses, aux choses insidieuses. Ce qui fait qu’il y a pas mal de gens qui sont mal à l’aise avec mes choses.» Jean Lecoultre, artiste

En fait, c’est plutôt une question de vertige, parce qu’on ne sait pas, on ne peut pas savoir, il faut se laisser prendre devant un Lecoultre qui distille l’instable en héritier fertile et novateur du surréalisme. «Je l’ai découvert, je devais avoir 15 ans et demi, un jour à la Bibliothèque municipale de Lausanne. Il y avait trois volumes habillés de rouge qui ont attiré mon regard, c’était la revue «Minotaure», et cette lecture a eu l’effet d’une déflagration qui a défini ce que je suis devenu. Aujourd’hui, le terme est si courant, on parle même d’un match de foot surréaliste: je me demande ce que Breton en penserait!»

Pour l’amour du papier Afficher plus Le Pavillon de l’estampe, écrin du Musée Jenisch réservé aux œuvres sur papier mais pas que… Si l’exposition imaginée par Florian Rodari se tient dans l’espace du Musée Jenisch réservé aux œuvres sur papier – le Pavillon de l’estampe –, ce n’est pas un hasard. D’ailleurs, Jean Lecoultre ne croit ni ne se fie au hasard! À raison, le papier constitue un réel intérêt pour ce grand défenseur de la peinture. «La première fois que j’ai vu quelqu’un graver, c’était à mon retour d’Espagne, chez une connaissance, un employé de banque, passionné de gravure. Il pratiquait dans sa cuisine et il m’a montré et j’ai immédiatement adhéré en voyant l’acide mordre la plaque de cuivre.» C’est ensuite que Jean Lecoultre a décidé de pratiquer, et il est alors allé à la rencontre de Pietro Sarto, dans son premier atelier à Villette. «Nous nous connaissions pour avoir été condisciples à l’école de commerce mais aussi dans notre intérêt pour le surréalisme.» L’artiste qui a tout appris en autodidacte a ensuite travaillé les possibles de la gravure avec Edmond Quinche. «C’est lui qui m’a poussé à aller toujours plus loin, mais je n’ai jamais été un graveur dans le sens où je n’ai jamais tiré une plaque. Je n’avais pas cette mystique du graveur, j’étais dans le faire et c’est l’atelier qui s’occupait des tirages.»

