Gouvernement vaudois - «J’aurais préféré décider en automne»

La décision du Ministre vaudois des finances et des relations extérieures était très attendue. Le suspense est désormais levé. Pascal Broulis ne briguera pas de cinquième mandat en 2022. Il a annoncé dans la presse son retrait pour la fin de la législature. Le libéral-radical s’apprête donc à quitter sa fonction vingt ans après sa première élection. Il ne tournera pas le dos à la politique pour autant. Il tient à être utile à son parti lors de la campagne électorale.

Comment vous sentez-vous, maintenant que vous avez officiellement annoncé votre retrait?

Je me sens bien, parce que cela ne change rien en soi. Quand vous assumez un mandat, vous l’assumez dans toute sa composante, jour et nuit. Au final, c’est une journée ordinaire: elle commence tôt et elle finira malheureusement très tard!