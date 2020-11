Football – «J’aurais préféré marquer dans notre stade!» Jordan Lefort, auteur du premier but de l’histoire de la Tuilière lors du succès d’YB à Lausanne (0-3), n’y prête guère d’importance. La situation du LS, en revanche, devient préoccupante. Nicolas Jacquier

Le défenseur bernois Jordan Lefort (à droite), qui vient d’ouvrir le score à la Tuilière, est poursuivi par Cedric Zesiger et Jordan Siebatcheu, KEYSTONE

Le 16 mars 2003, lors de l’inauguration du stade de Genève, Léonard Thurre n’avait eu besoin que de dix minutes pour devenir à jamais le premier buteur de la Praille (1-1 contre YB). A la Tuilière, cet honneur est revenu à Jordan Lefort, le défenseur d’YB, exploitant d’une merveille de frappe une très habile combinaison réussie à la demi-heure.

0-1, 0-2, 0-3… Si l’on y ajoute deux autres buts bernois annulés, il faut être clair: hormis une bonne entame de match, Lausanne n’a pas franchement existé, recevant la leçon du champion en guise de bienvenue dans ses nouveaux murs.

«Je préfère l’herbe naturelle»

«Mon but, devait lâcher son auteur, c’est un petit plus symbolique pour moi. Encore que j’aurais préféré marquer dans notre stade!» Sur la moquette synthétique de la Tuilière? «Elle est semblable à la nôtre. Mais moi, ce que je préfère, c'est l'herbe naturelle. Comme à Marseille, comme à Paris…»

A la Tuilière, face à un visiteur qui avait laissé ses stars sur le banc au coup d’envoi en vue du rendez-vous européen de jeudi contre la Roma, le néo-promu, trop vite à court d’arguments, a souffert de la comparaison. On a donc assisté à la démonstration du champion, Gerardo Seoane pouvant aligner plusieurs onze de départ sans que la qualité du jeu n’en soit altérée. «On peut changer le onze de base, confirme le défenseur français, il y a toujours la même intensité. On sent une force collective.» Cela s’est encore plus vérifié après la pause, quand YB a réduit Lausanne au rôle de spectateur.

Un néo-promu dans le dur

Au coup de sifflet final, Gerardo Seoane n’a pas manqué de féliciter son hôte pour la qualité de… son stade. «C’est magnifique pour le football suisse de pouvoir disposer d’une infrastructure pareille. Je dois aussi adresser des compliments à mon équipe qui s’est montrée plus sûre, minute après minute.»

Dans les rangs des perdants, c’était plutôt la soupe à la grimace. Giorgio Contini ne cherchait d’ailleurs pas à remettre en question la légitimité du succès bernois. «Dans toutes les phases de jeu, YB nous a été supérieur. On a vu qu’il nous manquait un peu de qualité.» Et parfois même, beaucoup.

Pour Lausanne, installé sur une pente glissante, le match le plus important se disputera ce mercredi déjà, avec la réception du FC Vaduz. «Il faudra voir autre chose et surtout des points», reconnaît son coach. Avec une série négative de cinq matches/deux points, l’euphorie de la promotion est cette fois bien passée. Le néo-promu se retrouve aujourd'hui dans le dur, face à ses propres manquements.