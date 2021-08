Dans le Kaboul des talibans – «J’avais des rêves. Maintenant, je n’ai plus d’espoir» Les talibans ont mis fin aux passions des jeunes sportifs afghans. Voici le témoignage de l’un d’entre eux, qui craint aujourd’hui pour sa vie. Virginie Lenk

Des combattants talibans procèdent à des contrôles d’identité dans un quartier de Kaboul, le 22 août 2021. KEYSTONE

La chute de Kaboul, Ezan* l’a vécue dans sa chair. Car elle a sonné le glas de sa plus grande passion, le snowboard. Il y a quelques mois encore, lui et ses amis nous faisaient partager leur rêve autour de ce sport de glisse qui attirait toujours plus de jeunes afghans dans un pays déchiré.

Ils nous parlaient de ces instants de liberté volés sur les sommets des montagnes entourant Kaboul, ces moments de fierté lors des premières médailles remportées dans les compétitions internationales. Aujourd’hui, de ce rêve un peu fou il ne reste plus rien.

«Quand les talibans sont entrés dans la ville, c’était comme dans un film de zombies, décrit le jeune étudiant de 24 ans. Tout le monde s’est enterré chez soi.»