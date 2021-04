Success story – Jay-Z se fait mousser avec le champagne Ace of Spades Moët Hennessy vient d’acquérir 50% des parts de la marque du rappeur, désormais référence du monde de l’«entertainment». Et ce n’est qu’un début. Cécile Lecoultre

Jay-Z, aussi bon en rap que dans le business des vignobles. Moët Hennessy/DR

Si le symbole de la liberté retrouvée, des liens renoués et de la grande fête post-Covid qui nous attend était une bouteille d’Armand de Brignac, ou plutôt d’Ace of Spades comme on l’appelle dans les clubs de Los Angeles? Avec la prise de participation par Moët Hennessy (groupe LVMH) de 50% dans la marque de champagne de Jay-Z, la griffe ultra-bling-bling continue de grimper aussi sûrement que les bulles remontent dans une coupe en cristal.

Certes, 230 euros le flacon d’entrée de gamme, c’est une folie. Mais, bon sang, c’est le champagne de Jay-Z! Alors, on monte le son? L’histoire qui fait ouvrir en grand les portefeuilles commence en novembre 2014. Le rappeur américain, également un redoutable homme d’affaires – sa fortune est évaluée à 1 milliard de dollars (824 millions d’euros) par «Forbes» –, fait irruption dans le village de Chigny-les-Roses (Marne), en Champagne. Les commentaires vont bon train. Pour certains, il va s’installer dans la maison de la famille Cattier, les vignerons producteurs d’Armand de Brignac, dont il aurait acheté le domaine.