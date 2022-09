Festival à Nyon – Jazz au Peuple, moins petit mais toujours costaud Vendredi et samedi, deux soirées affûtées par les meilleurs groupes suisses du moment. Boris Senff

Nick Bärtsch, 2e depuis la gauche, et son gang zurichois de Ronin. Ronin Rhythm Productions

Jazz au Peuple a quitté ses terres d’origine de Prangins depuis deux ans mais continue, à Nyon désormais dans une salle plus grande, d’œuvrer pour présenter le meilleur des formations suisses. Une initiative à saluer, car les artistes nationaux sont souvent un peu noyés dans des programmations qui font la part belle aux stars internationales. Comme le démontre cette 7e édition du petit festival de La Côte, la focale helvétique permet de maintenir un niveau d’excellence admirable et, surtout, de mettre en lumière des démarches exploratrices à l’écart des conventions.

Le retour de Nik Bärtsch avec Ronin (sa 3 sept.) est à saluer tant un concert du pianiste zurichois est toujours une expérience forte et fascinante avec ce spécialiste d’un minimalisme aux rythmiques hypnotisantes. Toujours dans le registre du piano, le trio de Gauthier Toux (ve 2 sept.) fait lui aussi partie des valeurs sûres aux improvisations déliées.

Surprises à découvert

Plusieurs surprises parsèment la programmation. Le duo Ester Poly (ve 2 sept.), formé par Béatrice Graf et Martina Berther, récentes lauréates du Prix suisse de musique, martèle entre voix, basse et batterie à l’écart des conventions, qu’elles dénoncent d’ailleurs avec férocité dans leur récent album «Wet». Pour ouvrir la soirée de vendredi, mohs., quartet où l’on trouve la guitare d’Erwan Valazza et la trompette de Zacharie Ksyk, exhale des atmosphères plus suaves, parfois gravées d’une touche hip-hop et soul.

Le samedi est lancé par une chanteuse et pianiste à découvrir: Yumi Ito évolue dans une délicatesse pleine de petites griffures. Le festival se conclura avec Blaer, quintet signé sur le label de Nik Bärtsch mais avec sa propre esthétique des circonvolutions rythmiques, slalomant entre fragilité et insistance acoustique. Un beau programme, abordable à prix libre mais que l’on ne saurait brader.

Boris Senff travaille en rubrique culturelle depuis 1995. Il écrit sur la musique, la photographie, le théâtre, le cinéma, la littérature, l'architecture, les beaux-arts. Plus d'infos @Sibernoff

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.