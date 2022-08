Festival à Lausanne – Jazz Onze+ va souffler sur l’automne La manifestation lausannoise ne joue pas la querelle des anciens et des modernes: Sofiane Pamart y croisera Abdullah Ibrahim, début novembre. Boris Senff

Le trompettiste Avishai Cohen jouera à la salle Paderewski le vendredi 4 novembre. DR

Le monde du jazz est souvent écartelé entre l’amour du passé et l’intrépidité du présent, entre un certain classicisme et l’ouverture stylistique. Ce débat est aussi vieux que les aventures initiées par Miles Davis mais il n’a pas forcément lieu d’être, comme le démontre le Jazz Onze+ Festival avec sa programmation 2022. Du 1er au 6 novembre prochains – une durée quasi inédite dans son histoire – la manifestation lausannoise ne choisit ni entre les anciens et les modernes, ni entre le respect de la tradition et le pot de couleurs des musiques actuelles.

Rien ne l’indique mieux que deux pianistes à l’affiche sur des touches très éloignées du spectre musical: Abdullah Ibrahim (di 6 nov.) et Sofiane Pamart (ma 1er nov.). Le premier, Sud-Africain de 87 ans, a écrit des pages musicales historiques sur son instrument avec une fougue insatiable. Le second, Français de 32 ans, donne dans le néoromantisme de la main droite pendant qu’il sert des sons à ses amis rappers de la gauche… Deux générations, deux approches.

Hiromi et Buttshakers

Mais le Jazz Onze+ ne s’arrête pas aux pôles et multiplie les trajectoires. Le chanteur Kurt Elling, plus habitué à un swing classieux, se met en danger sur des accents soul et funk avec le guitariste Charlie Hunter (je 3 nov.). Le trompettiste Avishai Cohen revient dans la région sur les ailes méditatives d’une trompette qui a séduit le label ECM (ve 4 nov.) et la pianiste Hiromi, pupille d’Ahmad Jamal, met cette fois sa virtuosité au service de sa passion de la musique classique (me 2 nov.). Pour garder le sens du groove, une soirée aux Docks le déploie avec Sirens of Lesbos et Adi Oasis (me 2 nov.). Les amateurs du côté blues de la force ne rateront pas les Buttshakers de la chanteuse Ciara Thompson (sa 5 nov.).

Liste non exhaustive dans laquelle on n’oubliera pas l’hommage à Serge Wintsch (ve 4 nov.), directeur historique du festival décédé au début de l’année, auquel ses amis musiciens préparent une grande fête posthume… À noter que la durée exceptionnelle de cette édition n’a d’égale que son nomadisme. Le festival ne se cantonne pas au Casino de Montbenon mais se balade de l’Église St-François aux Docks, de l’Octogone au BCV Concert Hall et à l’EJMA.

