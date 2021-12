Votre question sexo – «Je cherche à apporter de la nouveauté dans notre manière de faire l’amour»

«Je cherche à apporter un peu de nouveauté dans notre manière de faire l’amour, et j’ai pensé aux lubrifiants. Mais je ne sais pas si j’ose aller en acheter, et encore moins en parler avec mon copain.» – Océane, 20 ans

Réponse:

Varier les plaisirs et innover, quelle bonne idée! Changer les jeux, le moment, les lieux, l’ambiance, l’ordre dans lequel on fait les choses, alterner les rythmes, et oui, essayer le lubrifiant! Celui-ci vous permet non seulement une pénétration plus confortable les j ours où votre propre lubrification est moins abondante en fonction de votre cycle ou d’autres facteurs, mais aussi d’expérimenter des sensations différentes. En veillant bien sûr à sa compatibilité avec le préservatif, vous pouvez en mettre une petite goutte à l’intérieur de celui-ci pour les sensations de votre partenaire, et autant que vous le souhaitez autour ou sur vos parties intimes. Le lubrifiant est agréable à utiliser dans les caresses, le sexe oral et même la masturbation en solo.