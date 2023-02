Itinéraire d’une condamnée (6) – «Je commence à comprendre qu’on ne finit jamais de payer ses erreurs» Comment décrocher un emploi depuis une prison, avec une étiquette de délinquante? Alors que son horizon s’éclaircit sur le papier, Sophie* se heurte à des réalités cruelles. Flavienne Wahli Di Matteo

Sophie* accepterait n’importe quel job pour pouvoir quitter la prison de la Tuilière. Mais décrocher un emploi quand on ne peut même pas accéder à internet a tout d’un sacerdoce. GILLES-EMMANUEL FIAUX

Le rire de Sophie* (prénom d’emprunt) la précède, tandis que nous l’attendons avec le dessinateur dans un espace étriqué au cœur de la prison. La cascade cristalline se mêle au fracas des perceuses et des marteaux. L’établissement de la Tuilière est en chantier depuis plusieurs mois et le parloir ordinaire n’est plus accessible. Détenues et agents s’en amusent ou s’en agacent en se percutant dans les cheminements inhabituels dessinés par des palissades en travers des couloirs. Chamboulement dans un univers de routine.