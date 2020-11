Le futur recteur de l’Université de Lausanne est doyen de la Faculté des géosciences et de l’environnement depuis deux ans.

À 42 ans, Frédéric Herman vient d’être désigné par le Conseil d’État pour reprendre les rênes de l’Université de Lausanne (UNIL). Il succédera à Nouria Hernandez le 1er août 2021. Expert mondial des interactions entre les changements climatiques et l’évolution des montagnes, passé par le prestigieux Caltech, le chercheur belge qui a suivi des études en génie civil à l’Université de Liège détaille le projet qu’il compte développer sur le campus vaudois.

Dans l’annonce de votre nomination, le Conseil d’État souligne votre «vision ambitieuse et porteuse» pour l’UNIL. Quelle est cette vision?

Dans le projet que j’ai proposé, j’ai souligné les forces de l’université, qui sont liées aux enjeux auxquels nous sommes confrontés. Nous avons une grande expertise sur des questions économiques, juridiques, sociales, environnementales mais aussi sanitaires et médicales. Le tout porté par des personnes très compétentes dans ces domaines. Nous sommes donc armés pour répondre aux soucis de demain mais aussi, et surtout, pour former les générations futures qui devront aborder ces enjeux.