«Opération crachat». C’est le nom de code qu’auraient pu donner les services du parlement pour mener à bien la plus grande opération de recueil de salive jamais effectuée au Palais fédéral. Élus et journalistes parlementaires ont été priés de cracher dans une fiole afin de détecter s’ils sont porteurs d’une bombe bactériologique Covid insoupçonnée.

Comment se sont passés les tests volontaires sous la Coupole? Avant de partir sur le front salivaire à la salle des pas perdus, faisons le test nous-mêmes, vu qu’on va multiplier les contacts. Et nous voilà à cracher dans un tube en plastique qu’il s’agit de remplir de 5 mm de son précieux liquide. On se dit que l’affaire va être pliée en dix secondes. Grave erreur. Il me faudra plus de cinq minutes pour remplir la fiole. Une preuve éclatante que je ne suis pas un glandeur.