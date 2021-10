Nouvel atout offensif au LHC – «Je dois encore retrouver ma forme de match»

L’arrivée de l’ailier tchèque Michael Frolik est synonyme de nouvel espoir offensif pour des Lions qui peinent à marquer à cinq contre cinq. Le joueur aux 905 matches de NHL (403 points) enfilera pour la première fois le maillot des Lions mardi soir à Ambri.

J’avais entendu beaucoup de bonnes choses au sujet du club, et j’ai aussi toujours eu au coin de la tête l’envie de jouer un jour en Suisse. J’ai signé avec le LHC, mais la KHL était aussi une option.

Vous êtes originaire de Kladno, tout comme le légendaire Jaromir Jagr. Jouer «à la maison», ce n’était pas une option?

À Kladno, j’y retournerai un jour. Mais pas tout de suite. J’ai le sentiment, à ce stade de ma carrière, que j’ai encore des choses à découvrir ailleurs qu’en République tchèque. Durant l’été, j’avais déjà l’idée de venir jouer en Suisse, mais je voulais tenter une dernière fois ma chance en NHL. J’ai eu un essai non concluant avec les Saint-Louis Blues, et me voici désormais à Lausanne.