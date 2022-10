Star de «La casa de papel» – «Je dois me souvenir que je ne suis plus Tokyo» Ursula Corberó assume l’idée de passer de «La casa de papel» à une série sur le «crime de la Garde urbaine» espagnole en 2017. Noelia Ramirez - El Paìs

La coiffure de Tokyo a changé de manière subtile au cours des cinq saisons. Tamara Arranz/Netflix

Ursula Corberó ne porte plus de frange courte. Et, pour des raisons professionnelles évidentes, ce n’est pas demain qu’elle affichera à nouveau ce look. Cette information vaut certes tout son pesant d’or puisqu’elle concerne celle qui a érigé sa coupe de cheveux en symbole pop.