Accusé du procès «Charlie Hebdo» – «Je ferai pire, je ferai du banditisme, je vous le dis!» Dans un témoignage sidérant, le principal accusé du procès se présente comme un obsédé de l’argent, qui ne mélange pas la religion «et le business». Alain Rebetez Paris

L’avocate Isabelle Coutant-Peyre (à dr.), qui défend l’accusé principal, Ali Riza Polat, a l’art de susciter la provocation ou la controverse. AFP

Au troisième jour du procès des attentats de janvier 2015, la cour poursuit les interrogatoires de personnalité des accusés. Et vendredi matin, c’était le tour d’Ali Riza Polat, le seul qui risque la perpétuité, proche ami de Coulibaly et qui aurait fourni des armes en lien avec plusieurs coaccusés. Chemise blanche, pantalon clair, tête rasée, il est d’une corpulence athlétique mais un peu forte – «On me surnomme Chichko, ça veut dire le gros.»