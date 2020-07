Olivier Martin (à g.) a remis son siège de président du Conseil communal de Froideville, qu’il occupait depuis… trente-deux ans! On le voit ici en compagnie de la conseillère d’État Nuria Gorrite et du député-syndic Jean-François Thuillard lors d’une séance hors les murs dans la salle du Grand Conseil en décembre 2018, qui marquait la présidence de son 150

Olivier Martin (à g.) a remis son siège de président du Conseil communal de Froideville, qu’il occupait depuis… trente-deux ans! On le voit ici en compagnie de la conseillère d’État Nuria Gorrite et du député-syndic Jean-François Thuillard lors d’une séance hors les murs dans la salle du Grand Conseil en décembre 2018, qui marquait la présidence de son 150 e Conseil.

Il l’avait assuré lors de sa dernière réélection à la présidence du Conseil communal de Froideville: celle-ci serait la dernière. Olivier Martin a tenu parole lors de la récente séance du Législatif communal en cédant son siège à son vice-président, Dominique Glur. La fin d’une fonction occupée durant… trente-deux ans et 156 séances! La 150e avait été organisée dans la salle du Grand Conseil pour marquer le coup (voir ici).

Il a fait partie de ma vie et ne me laisse que des bons souvenirs. J’aime les gens et j’aime mon village, alors je l’ai fait pour eux.

Qu’allez-vous faire de votre nouveau temps de libre?

Il n’y en aura pas tant que ça, puisque je donne des coups de main à mon fils qui a repris le domaine. On a aussi les Glaces à la ferme et je suis bien occupé avec le Syndicat d’alpage de la Commune de Blonay, que je préside: on est en train de partir en AOP. Je reste aussi dans la société de chant de Froideville, où j’ai la chance de chanter avec mes trois filles et bientôt mes petits-enfants, et je suis encore dans pas mal d’autres combines au village. Il n’y a donc pas de risque que je m’ennuie.