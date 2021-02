Voyage atypique – «Je me laisse guider par la météo, mon humeur et le hasard» À bord de son vélo-canoé, il sillonne les routes de France et de Suisse depuis deux ans. Une expérience de vie tout en décroissance. Rencontre à La Tour-de-Peilz. Karim Di Matteo

De passage sur la Riviera, Félix Billey voyage depuis deux ans dans son vélo-canoé en tirant sa caravane artisanale. L’habitant de Besançon s’est imposé quelques règles: «Je n’achète rien, je ne planifie rien, je vis déconnecté.» L’ingénieur de formation reçoit pourtant beaucoup grâce à la générosité spontanée des gens qu’il croise. Un agriculteur des Vosges lui a offert une poule. Florian Cella

Difficile de passer inaperçu quand on voyage à bord d’un vélo-canoé – «je voulais un vélo qui roule sur l’eau». Encore moins quand une poule vous suit à l’arrière de la caravane. Félix Billey a fait sensation au port de La Tour-de-Peilz où il vient de faire une halte d’une semaine. Jusqu’à la visite d’un agent de police: «Il m’a dit que je ne pouvais pas rester là, mais aussi qu’il appréciait ma démarche. Il m’a même filé 10 francs», nous a-t-il expliqué au camping de La Maladaire, où il s’est momentanément replié avant de reprendre la route.

«Je voulais un vélo qui aille sur l’eau», explique Félix, qui a conçu lui-même son moyen de locomotion durant ses études d’ingénieur à Épinal. Florian Cella

N’y voyez pas un hurluberlu, l’homme a les idées très claires. Le fascinant habitant de Besançon, 27 ans, ingénieur de formation, s’est lancé il y a deux ans dans «un voyage à travers le temps». Comprenez: ce dernier ne doit plus avoir prise sur lui. «Avant de me mettre dans un rythme de travail et une routine, je voulais connaître mes vrais besoins, les raisons pour lesquelles il fallait gagner ma vie. J’expérimente. Tant que cela m’enrichit, que je donne du goût au temps, je continue. Depuis que je suis parti, je n’ai aucune échéance, je ne suis jamais en retard, je ne peux pas me tromper.»