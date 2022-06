Un revenant dans la cage du LS – «Je me sens meilleur et plus fort qu’il y a deux ans» Entamée par Ludovic Magnin, la mue a commencé entre les poteaux vaudois. Elle se matérialise par le retour en grâce de Thomas Castella, ex-banni intronisé nouveau No 1. Rencontre. Nicolas Jacquier

Après une éclipse de deux ans, Thomas Castella s’apprête à retrouver sa place de titulaire dans les buts du Lausanne-Sport, qu’il a déjà défendus près de 200 fois. KEYSTONE

Voici deux ans que Thomas Castella ne joue plus. Ou plus assez. À force de le voir cantonné au banc, on avait même fini par perdre sa trace. Alors qu’il était encore un pilier de la Pontaise lors du retour du Lausanne-Sport dans l’élite en 2020, le Fribourgeois allait perdre son statut de No 1 avec l’arrivée de Mory Diaw qui devait le déboulonner lors du déménagement à la Tuilière. Neuf matches répartis sur les 24 derniers mois, ce n’est bien sûr pas assez.