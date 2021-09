Rentrée littéraire – «Je me sens plus remplie de mieux connaître mes ancêtres» Dans «La carte postale», Anne Berest retrace le parcours douloureux de ses aïeuls morts à Auschwitz. Pascale Frey, Paris

Une mystérieuse carte postale de l’Opéra de Paris reçue en 2003 par sa mère a poussé Anne Berest à écrire son nouveau roman. Marie Marot

«La carte postale est arrivée dans notre boîte aux lettres au milieu des traditionnelles cartes de vœux, écrit Anne Berest. Elle n’était pas signée, l’auteur avait voulu rester anonyme. Il y avait l’Opéra Garnier d’un côté et, de l’autre, les prénoms des grands-parents de ma mère, de sa tante et son oncle, morts à Auschwitz en 1942. Vingt ans plus tard, j’ai décidé de savoir qui nous avait envoyé cette carte postale…» Vingt ans plus tard, car à l’époque, la jeune femme n’est pas encore écrivaine.