David Hallyday à Lausanne – «Je me suis difficilement remis de la perte de mon père» Avant de jouer au Métropole, David Hallyday fait le point sur quatre années difficiles, entre deuil, folie médiatique et crise sanitaire – mais pas artistique. Francois Barras

À 55 ans, David Hallyday passe la majeure partie de son temps en famille dans sa maison portugaise, là où il a enregistré «Imagine un monde». Nikos Aliagas

«On ne s’étonne pas d’un sportif qu’il soit là où il est, parce qu’il s’est entraîné depuis tout gosse. Moi c’est pareil, ce n’est pas un hasard si je suis devenu musicien et compositeur. J’ai ça dans le sang.» Au téléphone, David Hallyday a l’emballement facile. On pourrait croire à de la rhétorique, voire à une pose. Mais les faits parlent pour lui. «Musicien de naissance» car fruit de l’union entre Johnny Hallyday et Sylvie Vartan, il a frappé sur sa première batterie à l’âge où d’autres lâchent leur biberon, avant d’empoigner guitare et piano. Entre deux collaborations avec son père, dont un «Sang pour sang» aux deux millions de ventes en 1999, il a sorti 12 albums à son nom. Le dernier «Imagine un monde» a été composé et publié en réaction à la pandémie, alors que l’antépénultième «J’ai quelque chose à vous dire», créé en souvenir de Johnny, n’avait pas encore achevé sa tournée.