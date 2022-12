«Je me suis engagée toute ma vie pour la société»

Qu’est-ce qui vous donne envie de consacrer 6 jours sur 7, 20 heures sur 24, à la politique?

Je me suis engagée toute ma vie pour la société, y compris la politique. Nous vivons un changement d’époque: la guerre en Europe, la crise énergétique, l’inflation. La Suisse est mise au défi et je souhaite apporter ma contribution, pour la Suisse et sa population, de tout mon cœur. C’est pourquoi je suis candidate au poste de conseillère fédérale.