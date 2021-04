Entretien exclusif avec le patron de Mercuria – «Je mets beaucoup de passion dans la transition énergétique» Marco Dunand, le patron du négociant Mercuria, juge que la transition énergétique ne s’est jamais présentée sous un jour aussi favorable. Pierre Veya , Sylvain Besson

Sweetwater au Texas symbolise la transtition énergétique. L’Etat américain est l’un des principaux producteurs de pétrole de la planète mais abrite aujourd’hui l’un des plus grands parc éolien au monde. Orjan F. Ellingvag/Corbis via Getty Images

Les plus gros négociants en pétrole du monde sont basés en Suisse. Parmi eux, Mercuria, à Genève, serait la 4e plus grosse entreprise helvétique par chiffres d’affaires, avec quelque 106 milliards de francs réalisés en 2019. Son patron Marco Dunand estime que la transition énergétique est à un tournant et que sa société est bien placée pour aider à accélérer le mouvement. Interview.

On parle beaucoup de changement de paradigme énergétique imminent, de «fin du pétrole», et pourtant le prix du baril s’est bien repris ces derniers mois. Cette «fin du pétrole», vous la voyez pour quand? Les deux points ne sont pas liés. Le changement de paradigme est bien réel: c’est peut-être même la première fois dans l’histoire qu’il y a un tel alignement d’étoiles en matière de politique énergétique. Après les élections américaines, il y a une convergence politique entre États-Unis, Chine et Europe. Cela va accélérer les investissements dans la transition énergétique. L’équation est simple: on émet 52 milliards de tonnes de CO 2 par an aujourd’hui, il faut être à 0 émission nette en 2050. Il faut que tout le monde s’y mette et ça semble être le cas, puisque le vent a tourné au niveau politique. Le prix du pétrole, en revanche, dépend à court terme de l’OPEP, qui décide du niveau de production.