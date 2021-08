Votations du 26 septembre - «Je m’oppose à l’enfant pour tous»

Sondage Grand oui au «mariage pour tous», mini-oui à l’«initiative 99%»

Près de 70% des Suisses sont favorables au «mariage pour tous», à cinq semaines et demie du scrutin. Ils sont par contre bien plus divisés sur le sort de l’«initiative 99%» des Jeunes socialistes, soutenue par une faible majorité (46% de oui, contre 45% de non).